Alec Baldwin | cade l’accusa di omicidio colposo per spari sul set

(Di venerdì 21 aprile 2023) Nell'incidente è morta la direttrice della fotografia Halyna Hutchins del film 'Rust'tira un sospiro di sollievo.procura del New Mexico ha lasciatorepiù pesante, quella di, nei confronti dell’attore a meno di due settimane dall’inizio del processo per l’incidente mortale accaduto sul set di ‘Rust’, dove la direttrice della fotografia Halyna Hutchins è rimasta, uccisa da un proiettile sparato da una pistola usata da. I procuratori speciali del New Mexico Kari Morrissey e Jason Lewis hanno affermato che “negli ultimi giorni … sono stati rivelati nuovi fatti” sul caso, che richiedono ulteriori indagini. “Questa decisione non assolve il signordalla colpevolezza ...

