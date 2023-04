Alcune celebrità non vogliono pagare l' abbonamento a Twitter Blue Così Elon Musk lo sta regalando

(Di venerdì 21 aprile 2023) Per ora lo ha fatto con LeBron James, William Shatner e Stephen King, senza aver spiegato perché a loro sì e ad altri no....

... che immagina come sarebbero i realistici ritratti invecchiati di"se non fossero accaduti loro grandi eventi". Tra le rughe dell'icona pop Madonna e la canizie del leggendario ......e le altre star che hanno detto addio al set Bridget Fonda proviene da una famiglia di... Bridget ha subito un grave incidente automobilistico che le ha causato la frattura divertebre.E non è la prima volta per quanto riguarda le giovanidel pop coreano . Moonbin è stato ... Successivamente aveva recitato inwebserie e fondato gli Astro nel 2016. Al concerto di ...