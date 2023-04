Alba Parietti vittima di una finta maga | “Disse che mio figlio ”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane”,racconta di essere uscita indenne da un tentativo di truffa da parte di una sedicente. La “santona” ha cercato di manipolarla e di estorcerle del denaro facendo leva sull’amore chenutre per ilFrancesco Oppini. “Premesso che la religione è qualcosa in cui bisogna credere senza prove, però non deve costare – esordisce – Nel momento in cui qualcuno ti chiede soldi questo deve insospettirti. Io sono stata contattata da una sedicenteche mi ha convocato in uno studio dicendo che doveva assolutamente parlarmi perché doveva mettermi al corrente di problemi gravissimi. Era un momento in cui a miocapitava effettivamente di ...