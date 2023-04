Alatri | la madre di Thomas Bricca | «Mio figlio è morto e i suoi killer vanno in giro in libertà»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Federica Sabellico è ladi, il ragazzoadin una sparatoria. Per il suo omicidio sono indagati Mattia e Roberto Toson,e padre. Per la procura sarebbero stati loro a uccidere il 18 enne. Ma non ci sono prove sufficienti per chiudere le indagini. Per questo la donna in un’intervista a Il Messaggero oggi dice che «sono trascorsi troppi mesi. Arrestate i colpevoli, vivere così è un incubo». Per Sabellico «è allucinante. È un incubo pensare che chi ha uccisopossa andare inbeatamente in piena. Magari a stappare bottiglie di spumante. Siamo sempre stati collaborativi, corretti, abbiamo fiducia nelle autorità, attraverso il nostro legale abbiamo fornito tutte le informazioni ...

Federica Sabellico è la madre di Thomas Bricca, il ragazzo morto ad Alatri in una sparatoria. Per il suo omicidio sono indagati Mattia e Roberto Toson, figlio e padre. Per la procura sarebbero stati loro a uccidere il 18enne. In contesti più grandi di Alatri, come Roma e Napoli, le cronache più recenti raccontano che questo tipo di omicidi sono stati risolti in pochi giorni. Io credo che delle risposte, oltre che a noi, ...

