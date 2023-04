Al via “Sette giorni” | il nuovo appuntamento con l’informazione targato Videonews

(Di venerdì 21 aprile 2023) Domani, sabato 22 aprile, in prima serata su Retequattro, . Condotto da Elena Tambini, “” analizzerà i temi della settimana al centro dell’attenzione mediatica che hanno diviso l’opinione pubblica. Dalla politica alla cronaca, il programma ripercorrerà, in compagnia di ospiti e opinionisti, i fatti che sono stati trattati nei programmi di approfondimento giornalistico di Mediaset, leggendoli con chiave critica e di sintesi. Leggi anche –> Oriana Marzoli: “Oggi sarà una bella giornata!”. L’ex gieffina rivela il motivo Tra i temi della puntata: le polemiche sulla vignetta pubblicata da “Il Fatto Quotidiano”, la scissione del Terzo Polo e il caso della strage di Erba. Tra gli ospiti di Elena Tambini: Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva. La regia è di Dario Calleri. L'articolo proviene da 361 Magazine.

Tutto pronto per l'inizio della 13esima edizione de La Lunga Bolina & Coastal Race 2023 – Trofeo Banca Patrimoni Sella & C., vera e propria kermesse di vela d'altura ideata dal Circolo Canottieri Anie ...