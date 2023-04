(Di venerdì 21 aprile 2023) Milano, 21 apr. - Ilper prevenire il contaggio da Hiv è gratis: via libera alla rimborsabilità dell'interventologico, messo in campo per prevenire ilnelle persone negative ...

Ilè ora inserito in fascia A, quindi rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale. L'ok è arrivato dal Comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia italiana delAifa. Ne dà notizia l'...L'ok è arrivato dal Comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia italiana delAifa. Ne dà notizia l'associazione Anlaids Onlus, che parla di "svolta". Il via libera del Cpr riguarda in particolare ...... presidente di Anlaids Onlus, associazione che dal 1985 si occupa di lotta all'Hiv e- è un importante passo in avanti nella prevenzione dell'infezione da Hiv, poiché rende ilfruibile ...

Aids, farmaco per evitare contagio Hiv è rimborsabile Adnkronos

"costituiva una barriera insormontabile per le persone più giovani e per i più socialmente vulnerabili" e "un ostacolo verso l'obiettivo di sconfiggere l'Aids entro il 2030". Con il via libera ...Sarà gratuita anche in Italia la Profilassi pre-Esposizione, la pillola da assumere prima dei rapporti ad alto rischio, che previene l’Hiv. A dare il via libera alla rimborsabilità della Prep è stato ...