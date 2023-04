Ai giovani piace «pagare a rate»

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 aprile 2023) I biglietti per concerti e sein discoteca? Ili comprano aoggi. La Generazione Z e Millennials ha anche la sua versione di credito al consumo ora. È boom di “compra ora e paga dopo” soprattutto tra issimi. E non per grandi spese, ma anche per i biglietti di eventi e accessori di abbigliamento e tecnologia. Parliamo anche di cifre come 30/40 euro, che per il portafoglio di un under 25 è meglioizzare. La tendenza è il Buy now pay later (Bnpl). Nel 2022 sono stati transati 2,3 miliardi di euro con questo servizio (+ 253% sul 2021), il 4% del transato eCommerce. Il “compra ora e paga dopo” è a misura di consumatore giovane: si dilazione il pagamento senzainteressi. Compri e ottieni subito il tuo prodotto e/o servizio, ma lo ...