Agroalimentare | nuove norme Ue per etichette e qualità prodotti

(Di venerdì 21 aprile 2023) La Commissione europea ha proposto oggi a Bruxelles un pacchetto di misure volte a migliorare levigenti che riguardano la commercializzazione nel mercato Ue di una serie diagroalimentari (frutta e verdura, succhi e confetture di frutta, miele, pollame o uova), per consentire ai consumatori di fare scelte più informate e per contribuire a prevenire gli sprechi alimentari. L'etichettatura di origine, in particolare, sarà sottoposta aobbligatorie per renderla più chiara, precisa e dettagliata per miele, frutta a guscio e frutta secca, banane mature, nonché per frutta e verdura trasformata e tagliata (come le foglie di insalata confezionate). In caso di miscele, sarà obbligatorio riportare sull'etichetta ognuno di paesi di origine del prodotto. Il fatto di elencare i paesi di provenienza consentirà di aumentare la ...