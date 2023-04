Agricoltura | Carloni Lega | “Bene emendamento anti- Prosek in Ue”

(Di venerdì 21 aprile 2023) (Adnkronos) – “l’approvazione dell’in Comissioneall’Europarlamento. Il Prosecco, prodotto Dop, è italiano e nulla ha a che fare con il vino croato, il”. A rilevarlo è il presidente della Commissionealla Camera, Mirco. “La simile denominazione avrebbe potuto danneggiare la nostra produzione” sottolinea.evidenzia inoltre che “l’unanimità espressa dagli eurodeputati per l’approvazione al nuovo regolamento sulle Dop e Igp ha dimostrato l’interesse generale degli Stati membri a voler difendere la qualità dei prodotti agricoli, anche del nostro Made in Italy”. L'articolo proviene da Italia Sera.

(Adnkronos) – "Bene l'approvazione dell'emendamento anti-Prosek in Comissione Agricoltura all'Europarlamento. Il Prosecco, prodotto Dop, è italiano e nulla ha a che fare con il vino croato, il Prosek" ...