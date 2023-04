Aggressione a Davide Ferrerio | Nicolò Passalacqua condannato a 20 anni

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 21 aprile 2023)è stato contannato dal gup di Crotone a 20e 4 mesi di reclusione. Il 23enne di Colleferro era accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi per l'al giovane bolognese, ridotto in fin di vita per uno scambio di persona la sera dell'11 agosto dello scorso anno., 21, dopo l'è caduto in un coma irreversibile e ora si trova ricoverato in una struttura di Bologna. Il pm Pasquale Festa aveva chiesto la condanna a 20mentre la difesa aveva sollecitato la derubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni gravissime.