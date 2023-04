AEW | Prenotato lo United Center per il 17 giugno | CM Punk pronto al rientro… AEW Collision sta per vedere la luce!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 21 aprile 2023) La AEW ha, secondo gli ultimi report, lodi Chicago per il prossimo 17. La data è quella di sabato, quindi è molto probabile che sia il giorno del debutto del tanto vociferato AEW, lo “Smackdown” della federazione di Jacksonville. Nonostante non sia stato ancora ufficializzato a mezzo stampa, la AEW ha dunque programmato uno show nella Windy City e di conseguenza anche l’accordo-AEW è stato formalizzato, senza alcun dubbio. E’ dunque imminente anche la scissione dei roster in AEW, consentendo di rimediare alla tensione backstage tra il Best in the World ed alcuni membri del roster dopo l’infausta notte di All Out 2022. Sarà curioso constatare se sarà davvero Chris Jericho il primo avversario dinel suo ...