AEW | Ecco quando il ritorno di CM Punk potrebbe concretizzarsi

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 21 aprile 2023) Si è parlato tanto in questi mesi diaccaduto nel backstage AEW dopo la fine di All Out. Da allora CMnon si è più visto in quel di Jacksonville, complice anche un infortunio rimediato proprio durante il ppv. La situazione riguardante il ragazzo di Chicago è parsa fin da subito complicata, con diversi colleghi che pare non vogliano più avere a che fare con lui. Qualcosa, però, sembra essersi sbloccato nelle ultime settimane; il suosul ring sembra solo una questione di tempo. L’indizio CMpare proprio sulla via delin AEW. Secondo le ultime indiscrezioni, la federazione di Tony Khan sarebbe in procinto di lanciare un terzo tv show di due ore, dal nome Collision, di cuidovrebbe essere uno degli uomini di punta. Si è parlato anche di una ...