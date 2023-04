AdR | cambio ai vertici | nominato il nuovo Presidente

(Di venerdì 21 aprile 2023) Fiumicino – L’assemblea degli Azionisti di Aeroporti di Roma ha approvato oggi all’unanimità il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022. L’utile netto consolidato è stato di 45,1 milioni di euro. Contestualmente, gli azionisti di ADR hannoilConsiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025. Marco Troncone è stato confermato Amministratore Delegato allo scopo di proseguire il percorso di trasformazione e sviluppo dello scalo di Fiumicino, facendo leva su qualità, miglioramento e ampliamento dell’infrastruttura, innovazione e integrazione ESG, mentre Vincenzo Nunziata ha assunto la presidenza della società in sostituzione di Claudio De Vincenti, oggidi Azzurra Aeroporti (Gruppo Mundys), che controlla la società di gestione aeroportuale Aéroports de la Côte d’Azur, alla quale fanno capo gli scali ...

AdR, Troncone: "Fiumicino a prova di futuro. Già spesi 2,5 miliardi" Verità e Affari

Marco Troncone, dinamico amministratore delegato di Adr, è pragmaticamente soddisfatto. Del resto dopo l’inaugurazione della nuova area d’imbarco del Terminal 1, primo progetto targato Mundys, la ...