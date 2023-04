Acquisti online | attenzione ai siti truffa | sembrano normali e-commerce | come riconoscerli

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 21 aprile 2023) Sei con la carta di credito in mano per gliaiperché l’inganno è dietro l’angolo. Oggi fareè diventato uno stile di vita. Certo, la società si è dovuta adattare alle nuove condizioni poiché questa modalità di approcciarsi allo shopping è scoppiata con la pandemia, quando non si poteva girare per negozi. Naturalmente, anche prima del Covid l’e-esisteva ma seppur in modo non così evidente. Oggi i consumatori, sulla scia delle ‘forzate’ abitudini, si sono resi conto della comodità e scelgono sempre di più questa modalità d’acquisto.fare per evitare iper i propri? – ...