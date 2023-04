Achille Costacurta chiede scusa alla Polizia di Stato

, figlio di Martina Colombari e Alessandro, ha chiesto scusa alla Polizia di Stato per il suo comportamento. Dopo aver sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano a ...Gossipportato via dagli agenti nella notte: cosa avrebbe [...], reduce da Pechino Express, ha passato una notte "brava" che è finita c [...] Nel 2016 i due, ...Il nostro star - system è pieno di figli d'arte - da Aurora Ramazzotti, una delle più seguite ma anche una delle più criticate, a Leo Gassman - , enon fa eccezione . Lo abbiamo ...

Achille Costacurta, dopo la denuncia chiede scusa alla polizia di Stato TGCOM

Tuttavia il giovane tagga la Polizia di Stato, quando in realtà lo scontro era avvenuto con un membro della polizia locale Così Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, ...Achille Costacurta è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Ecco cosa aveva detto sua madre Martina Colombari sul suo conto.