...viene notificato anche l'invito per l'annualità 2017 perché come spiegato " il contribuente rientra nel regime premiale." Ma il contribuente che già sostiene gli oneri dei precedenti......ha stabilito che il Fisco può effettuaresui movimenti di un conto cointestato a familiari per verificare la provenienza delle somme versate e individuare eventuali irregolarità. ......della situazione economica del nucleo familiare indispensabile per ottenere detrazionio ... Vengono, infatti, condotti deglimolto rigidi sulla presenza dei requisiti richiesti ...

Accertamenti fiscali: perché il regime premiale non sempre premia Money.it

La storia del regime premiale ci insegna che gli accertamenti fiscali non finiscono mai, nemmeno per i bravi contribuenti.Reggio Emilia: la Procura indaga su un giro da 240 milioni, indagate 87 persone per aver beneficiato del sistema truffaldino ai danni dello Stato ...