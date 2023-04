Accadde oggi | 21 aprile | da Jonsson a Giorgi

(Di venerdì 21 aprile 2023) 21: daE’ stato il sesto svedese nella storia della Roma, dopo Sune Andersson, Stig Sundqvist, Knut e Gunnar Nordahl, Arne Selmosson. Il 211963 Torbjonrealizzava l’ultima rete ufficiale con la casacca giallorossa, nel giorno dell’explicit realizzativo nel massimo campionato di Achille Fraschini (Napoli). Quella domenica inoltre Luigi Milan (Catania) siglava l’ultimo gol con la maglia del Catania e, sempre in Sicilia, Bruno-da allenatore del Cagliari porterà i rossoblù in semifinale di Coppa Uefa- inseriva i titoli di coda in Serie A (17 presenze, tutte con il Palermo). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: Gli Eroi del Calcio.com L'articolo proviene da Gli Eroi ...

"Nella Costituzione non c'è alcun riferimento all'antifascismo. Credo che ciòsotto la spinta dei partiti moderati che non volevano fare questo regalo al Pci e all'Urss". ...possibile fare..." Nella Costituzione non c'è alcun riferimento all'antifascismo . Credo che ciòsotto la spinta dei partiti moderati che non volevano fare questo regalo al Pci e all'Urss". ...fareuna ..., l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato. Cosa è accaduto il 21 aprile Eventi storici 753 a. C. " Natale di Roma: secondo la leggenda, in questo ...

Accadde oggi - La Roma vince a Firenze e blinda il secondo posto. Fabio Junior: "Fantastica... Voce Giallo Rossa

'25 aprile Metterò d'accordo tutti. Troppa polemica sulle mie frasi', dice il presidente del Senato in un colloquio con Repubblica. Bonelli, La Russa non conosce la Costituzione. Nardella, non perdia ...Picchiato e rapinato del borsello sotto l'impalcatura all'esterno di un palazzo. È accaduto in via Carducci ad Avellino. La vittima della rapina è un 49enne residente ...