Abusivi a Pizzofalcone | anche inquilini condannati per occupazione

Figuraqualche inquilino abusivo già condannato per l'abusiva di quegli appartamenti tra i destinatari dei 20 decreti di sequestro notificati oggi dalle forze dell'ordine nello stabile di via Egiziaca a, a Napoli. Altri che dall'abitazione dove viveva con il suocero poi deceduto si è spostato in un appartamento che però si trova in un'altra scala. Equalcuno che invece ha un regolare contratto con l'Agenzia del Demanio per l'appartamento dove vive ma che però ha occupato abusivamente un box auto. Sono complessivamente 85 gli appartamenti del palazzo che si affaccia sul civico 35 di via, a Napoli, alle spalle della notissima piazza del Plebiscito, 35 dei quali ritenuti "oggetto di invasione e...

