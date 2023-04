... passando per, diversi gli attaccanti del massimo campionato italiano che fanno gola. Gli eventuali addii dovranno essere poi compensate da altrettante partenze e c'è un nome chedi ...... bianconeri in semifinale Juve, sentenza: tolta penalizzazione, processoa Corte Figc ... Mourinho tiene in panchina Dybala epensando a un eventuale allungamento dei tempi, con i ...L'Olimpico peròsubito ad incitare la squadre e Dybala con un tocco di testa guizzo in area ...contropiede trova la rete qualificazione con El Shaarawy dopo un filtrante di Pellegrini per

Abraham torna al gol con l’Udinese: quale traiettoria ha beffato Silvestri Calciomercatonews.com

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell’Olimpico, diretta da Taylor La Roma torna in campo dopo la vittoria in campionato contro l'Udinese. Questa sera la sfida decisiva contro il Fe ...Arriva la prima finale per l’oro per l’Italia agli Europei senior 2023 di lotta: a Zagabria, in Croazia, nello stile libero, Frank Chamizo Marquez raggiunge l’ultimo atto nei -74 kg! Non riesce ad emu ...