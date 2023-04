Abodi sulla sentenza Juventus | «Occorre una riforma della giustizia sportiva»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il ministro dello Sport, Andrea, ha commentato ladel Collegio di Garanzia del Coni che sospende la penalizzazione di 15 punti inflitta allaper il caso plusvalenze. Le sue dichiarazioni sono riportate dalla Gazzetta dello Sport: «Farò la mia parte, di concerto eventualmente con i miei colleghi di governo e ascoltate le parti, affinché ci sia una». Il rinvio ad una nuova data per poter ottenere un giudizio definitivo mal si concilierebbe con le necessitàcompetizione. La quale, ha invece bisogno di regole e tempi certi. Questo per poter garantire la regolarità del suo svolgimento. Pur non volendo entrare nel merito del lavoro dei giudici il ministroha voluto però ...

...la decisione del Collegio di Garanzia del Conipenalizzazione della Juventus per il caso plusvalenze, sul tema della giustizia sportiva è intervenuto anche il ministro dello sport Andrea. ...La riflessionegiustizia sportiva italiana infatti prosegue, e sull'argomento Juve ha preso la parola anche il Ministro dello Sport, Andrea, che nelle parole riportate da 'Calcio e ...Così il ministro per lo sport, Andrea, interviene nel dibattitodecisione del Collegio di Garanzia del Conipenalizzazione Juve per il caso plusvalenze. 'Non entrerò mai nel merito ...

Juve, Abodi sulla giustizia sportiva: "Da riformare, precarietà non aiuta" Tuttosport

All'indomani della decisione da parte del Collegio di Garanzia del CONI sulla penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha espresso la props ..."Farò la mia parte, di concerto eventualmente con i miei colleghi di governo e ascoltate le parti, affinché ci sia una riforma della giustizia sportiva": si è espresso in questi termini il ministro pe ...