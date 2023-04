Abodi sulla sentenza Juventus | Occorre una riforma della giustizia sportiva

...ministro dello sportGazzetta: "Questa precarietà non aiuta. Occorrono decisioni comprensibili e una tempistica rispettosa della competizione". Italy's Sports and Youth Minister, Andrea......la decisione del Collegio di Garanzia del Conipenalizzazione della Juventus per il caso plusvalenze, sul tema della giustizia sportiva è intervenuto anche il ministro dello sport Andrea. ...La riflessionegiustizia sportiva italiana infatti prosegue, e sull'argomento Juve ha preso la parola anche il Ministro dello Sport, Andrea, che nelle parole riportate da 'Calcio e ...

Juve, Abodi sulla giustizia sportiva: "Da riformare, precarietà non aiuta" Tuttosport

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Il caso Juventus evidenzia la necessità di una riforma della giustizia sportiva. Sono le parole del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in merito alla sentenza ...Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Non voglio entrare nel merito delle sentenze, ma nel metodo perché questa precarietà non aiuta. Farò la mia parte, nel ruolo che mi è stato affidato e di concerto con altr ...