Abatantuono | «Il Milan ha vinto sette Coppe dei campioni | 14 semifinali… non è una novità sia lì»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Diego, attore e tifosi del, ha parlato della qualificazione in semifinale da parte della squadra di Stefano Pioli Diego, attore e tifosi del, ha parlato a Il Giornale della qualificazione in semifinale da parte della squadra di Stefano Pioli. PAROLE – «Ilhadei, 14non è una. Hatanto, è un’abitudine, diciamo piuttosto che è stata una coincidenza strana che per un periodo non sia stata ai vertici. Adesso è sempre una soddisfazione fare una semifinale e farla con i cugini è ancora meglio. Anche se partiamo sfavoriti: l’Inter è più forte. Nettamente. Ha una rosa più completa. A parte ...

Diego, Milano se la gioca sul tetto d'Europa e con due squadre. Stupito "Ma no, sarebbe cosa ... Milano "Ilha vinto sette Coppe dei campioni, 14 semifinali... non è una novità. Ha ...I supporter del, invece, sono, tra gli altri: Diego(tifosissimo) , Silvio Berlusconi (ovviamente), Carlo Cracco, Fedez, Marco Mengoni, Fabio Fazio e Claudio Bisio. Il Napoli ha ...Arrivato alil primo anno ha vinto subito la Champions League, ai rigori contro la Juventus ... Diego, Massimo Boldi, Nino D'Angelo, e Roberto Brunetti protagonisti per la regia di ...

Abatantuono: "Inter più forte del Milan. Ha una rosa più completa, allenatore a parte" Fcinternews.it

Diego Abantuono, attore e tifoso del Milan, è convinto che l’Inter approderà in finale di Champions eliminando i rossoneri Intervistato da Il Giornale, Diego Abatanuono, attore e tifoso del Milan, ha ...Lo splendore classico, senza ombre, a Milano non interessa. Qui preferiamo il chiaroscuro. Chi la spunta Lo so, ma non ve lo dico.