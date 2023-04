A24 e A25 - Tre miliardi di euro per rifare le autostrade abruzzesi

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il ministero delle Infrastrutture ha reso nota l'istituzione di un tavolo istituzionale, con aggiornamenti periodici, per fare il punto sulla situazione delle autostrada A24 e A25, cioè la Roma-L'Aquila e la Torano-Pescara. La decisione è stata presa nel corso di un incontro, convocato dal ministero guidato da Matteo Salvini, che ha visto la presenza dei presidenti delle Regioni Abruzzo e Lazio, di una rappresentanza dei sindaci del territorio interessato dall'arteria, dell'Anas, della struttura commissariale e di esperti del dicastero. Le opere. A margine dell'incontro è stato confermato che si sta predisponendo un progetto integrato e condiviso con l'Anas per la cantierizzazione delle opere necessarie all'adeguamento dell'infrastruttura autostradale. L'inizio dei lavori è ipotizzato per i prossimi mesi: riguarderanno la riqualificazione dei viadotti, per la quale sono disponibili ...