A Roma domani la Giornata Mondiale della Terra con il Concerto per la Terra

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tantissimi gli artisti, gli sportivi e le associazioni che omaggeranno l’Earth Day Italia a Villa Borghese e alla Nuvola di Fuksas Sabato 22 aprile si festeggerà la 53a, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite. Oltre al Villaggio per laallazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese a, si terrà la Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet, con ilper laalla Nuvola di Fuksas e in diretta su RaiPlay. Di seguito segnaliamo i principali eventi di sabato 22 aprile. Talk: Earth For All – Roadmap per unae un Futuro per tutti Alle ore 10.00 ...