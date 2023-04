A Nola per la Festa dei sogni in arrivo anche Clementino | Fabrizio Corona ed Emanuela Tittocchia 

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 aprile 2023) Si rinnova l’appuntamento con Ladei. La Hollywood Animazione, agenzia di animazione ed eventi nata dall’idea di Gennaro Spizuoco, propone per il prossimo 25 Aprile , in occasione del suo 16 esimo anniversario, propone per il 25 Aprile “un’intera giornata che racchiude arte, cultura, moda, sport e spettacolo. Sarà un evento davvero imperdibile ed unico – si legge in una nota – organizzato in collaborazione con la M4 Associati. LaDeiincentiva a credere sempre nei propriattraverso le esperienze, gli aneddoti ed i consigli di vari professionisti dello spettacolo che si alterneranno da mattina a sera sul palco. Già confermata la presenza di una star d’eccezione come, amato volto musicale e televisivo, in giuria a The ...