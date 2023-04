“A noi chiusa la curva Nord per prese in giro | alla Roma” Suor Paola sbotta sui cori blasfemi

...Giletti e la foto di Berlusconi con Graviano che non esiste Perché è stato sospeso Giletti e... Manon molliamo e continueremo a farlo. Lo devo alle persone che ci hanno seguito ma per ...Penso che non è giusto: non è il modo per educareo i bambini", racconta ancora un'altra mamma. ...donne incinte in cella dopo i servizi tv Anche la porta della stanza - cella viene aperta e...Manon molliamo e continueremo a farlo. Lo devo alle persone che ci hanno seguito ma per ... risalente al 2022, fa ritenere che l'indagine sia statae poi riaperta per la quinta volta.

Crolla un muro a Malnate, chiusa via Rimembranze e traffico in tilt VareseNoi.it

È ancora chiusa la Perimetrale di Melito dopo il furto dei guard rail avvenuto il 6 aprile scorso. Il Comune di Napoli sta accelerando i lavori per la riapertura: al posto dei guard rail saranno insta ...Ultimissima chiamata per l’Umana Chiusi. Contro Trapani i Bulls si giocano le residue chance di agguantare uno degli ultimi quattro posti a disposizione per i play-off. Il cammino è complicato, il dis ...