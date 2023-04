A Napoli scatta il sequestro per lavori edili abusivi

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Unità Operativa Stella della Polizia Locale di, in seguito alla segnalazione presentata nei propri uffici dai tecnici dell’Enel che segnalavano l’anomala interruzione della linea elettrica sono intervenuti, unitamente agli stessi, in via Santi Giovanni e Paolo, a, riscontrando la presenza di un cantiere edile, risultato poi abusivo, i cui operai, nell’effettuare significativi interventi per la realizzazione dell’ ampliamento di un terraneo, avevano reciso i cavi dell’alta tensione. Fortunatamente non si sono registrati incidenti più gravi. Terminate le operazioni di messa in sicurezza da parte dei tecnici, i caschi bianchi hanno sottoposto apenale il manufatto abusivo denunciando il committente deiper l’opera abusiva. L'articolo ...

A Napoli scatta sequestro per lavori edili abusivi - Campania Agenzia ANSA

Circa un migliaio di fedeli in piazza Garibaldi per la preghiera di fine Ramadan. Riuniti tutti per celebrare come da rito il compimento del mese di digiuno. Una voce al megafono fa le ...