A Lukaku è andata bene | avrebbero potuto accusarlo del reato di resistenza a pubblico razzista

(Di venerdì 21 aprile 2023) Nelle ore in cui, per coincidenza, il Ministro dello Sport Abodi annuncia che si adopererà “affinché ci sia una riforma della giustizia sportiva” (riferendosi ovviamente alle plusvalenze della Juve), la suddetta giustizia sportiva sancisce coi suoi modi passivo-burocratici che Romeluè l’unico colpevole deldi “vittima di razzismo“. Nel derelitto calcio italiano del 2023 tutto è possibile, financo il suo contrario. Per cui l’attaccante nero dell’Inter che rispose alla curva della Juve che lo insultava (“negro di merda” pare sia considerato ancora un insulto) zittendola nientemeno che con un violento dito indice piazzato sul muso, va punito con una giornata di squalifica. Non basta la decisione del Giudice Sportivo, serviva il secondo grado della Corte d’Appello a ribadire il concetto. Dopo la semifinale didi Coppa ...

Lukaku salta Inter-Juve di Coppa Italia, respinto ricorso sulla squalifica Sky Sport

Romelu Lukaku non prenderà parte alla sfida contro la Juventus di Coppa Italia. Il ricorso dell'Inter è stato respinto in giornata.La Corte d'Appello tiene aperta la curva della Juve e respinge il ricorso dell'Inter. Non potrà giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia ...