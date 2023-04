A Gallera la Commissione Pnrr Di Marco | “Questa destra ragiona solo con le poltrone”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 aprile 2023) “La maggioranza ha prima cannibalizzato ogni poltrona disponibile, dopodiché hato con la consueta logica spartitoria per soddisfare ogni partito, e ogni corrente di partito, che la compongono. Avremmo trovato maggiormente corretto se, anche in virtù dei loro compiti, la presidenza di Commissioni quali carceri efossero state affidate alla minoranza”. All’indomani dell’elezione dei presidenti e dei componenti delle commissioni permanenti e speciali del consiglio regionale lombardo, Nicola Di, Capogruppo M5S Lombardia, contesta il metodo “pigliatutto” seguito dalla maggioranza. In Lombardia il centroha scelto di affidare all’ex assessore Giuliola presidenza della nuovaspeciale sulE si sofferma su un nome in ...