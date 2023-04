A Bergamo si torna a investire nel mattone | boom di richieste nella Bassa

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 aprile 2023). Il mercato immobiliare sembra vivere un momento di tensioni, tra diminuzione dell’offerta e diminuzione della domanda delle prime case per effetto del rialzo dei mutui e dell’incertezza economica al ritmo dell’inflazione. Di contro il prezzo delle compravendite immobiliari tiene e anzi segna un +3% rispetto allo stesso periodo del 2022.anche la voglia di: ilrappresenta la scelta più rassicurante non solo per il momento storico, tra recessione economica e instabilità, ma anche per le prospettive di rendimento, con un costo al metro -quadro ancora interessante e una posizione strategica per la presenza di infrastrutture e il crescente appeal turistico.?Sono queste alcune delle principali evidenze emerse in occasione dell’ultima rilevazione dell’Ufficio Studi del Listino dei Prezzi e ...