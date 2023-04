A Bergamo 42mila dimissioni in un anno | “La sola retribuzione non basta più per restare in azienda”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 aprile 2023) Alevolontarie nel 2022 sono state 42 mila, diffuse soprattutto fra i giovani (20-24 anni), più uomini (oltre 5 mila) che donne (2,6 mila). I dati provinciali raccontano di un’escalation del fenomeno a partire dal 2018, quando si passa da 30 mila unità a 32 mila nel 2019, a 39 mila nel 2021 fino a 42 mila nel 2022: +38% in 5 anni. Unicodi flessione, il 2020, per effetto della pandemia (26 mila). I settori più ‘lasciati’ dai lavoratori sono la manifattura (che è anche il traino dell’economia bergamasca), con oltre 11 mila, le costruzioni (6 mila) e le attività legate al turismo come alloggio e ristorazione (5,3 mila). Commercio, trasporto e magazzinaggio, sanità e assistenza sociale a seguire.è in linea la situazione nazionale. Nel 2022, in Italia, le ...