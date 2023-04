365 giorni con Maria | 21 aprile Tutto parte da un evento prodigioso accaduto in quel luogo

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 21 aprile 2023) La devozione alla Madonna del Rosario è nata in una giornata tranquilla e da lì viene segnato il destino di un’intera popolazione locale. Il santuario di Manaoag dedicato alla vergine, nasce in seguito a questo. In questo, si trova l’immagine d’avorio di Nostra Signora del Rosario, risalente al XVI secolo, particolarmente L'articolo proviene da La Luce di