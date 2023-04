(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "L'è ladella nostrae della nostra Repubblica. Basta con le continue provocazioni. Non può esserci mistificazione mai, non può esserci da parte di chi ha incarichi istituzionali, tantomeno può esserci da parte della seconda carica dello Stato". Così su Twitter il senatore Pd, Francesco

... e' perche' in Italia ci sono stati la resistenza antifascista e il 25. Meno concilianti i ... Nel corso della discussione il senatore dem Francescopunta il dito su La Russa, ricordando ......e di cui sara' relatore il nostro relatore", ha aggiunto. La segretaria del Pd ha poi annunciato la sua presenza alla manifestazione di Milano nel giorno della Liberazione. Il 25"...Nella serata di ieri, venerdì 142023 a Montecosaro, presso il cinema Moderno, si è svolta la seconda serata dedicata al ...dalla responsabile della comunicazione Anas Marche Stefania, è ...

25 aprile: Verducci, 'antifascismo base morale e politica Costituzione' La Nuova Sardegna

Scontro sulle mozioni contrapposte, ok bipartisan al testo dell’opposizione ma il centrosinistra non vota quello della maggioranza: «Non riuscite a dire ...Scontro nato da parole La Russa su via Rasella concluso con voto su due mozioni separate maggioranza e opposizione ...