25 aprile | Schlein a La Russa | “L’antifascismo è la Costituzione”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dem all'attacco del presidente del Senato. Stumpo: "Non ne è degno della seconda carica dello Stato" “Ho sentito le parole di La, ha detto chenon è in. Maè la nostra”. Così la secca replica di Elly. E alle parole della segretaria fa eco tutto il Pd. “SulLafa una affermazione storicamente sbagliata e politicamente grave”, dice il senatore dem, Graziano Delrio spiegando che “lainfatti nasce dalla radice antifascista e nella XII disposizione finale grazie a Dossetti si trova la formula: ‘È proibita sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista’. Ladice una bugia storica, spero per ...

... su La7, nella puntata del 20. Il partito di Giorgia Meloni, FdI , perde lo 0,4 per cento e scende al 29,1 per cento. Al secondo posto c'è il Partito democratico guidato da Ellyche ...Prima riunione della Segretria per Elly, che ha scelto di convocarla a Riano, un comune vicino Roma. La scelta è stata dettata dalla ... 212023Così la secca replica di Elly. E alle parole della segretaria fa eco tutto il Pd. "Sull'...Gasperi - ricostruisce Delrio - da presidente del Consiglio ad istituire la ricorrenza del 25...

25 Aprile e antifascismo, Schlein attacca La Russa TGCOM

Così la secca replica di Elly Schlein. E alle parole della segretaria fa eco tutto ... Delrio - da presidente del Consiglio ad istituire la ricorrenza del 25 aprile come evento unificante in cui tutti ...(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2023 'Noi stiamo lavorando per i problemi del Paese, che sono il lavoro e l'aiuto alle famiglie in ...