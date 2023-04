25 aprile | La Russa | “Antifascismo non in Costituzione” È polemica

(Di venerdì 21 aprile 2023) (Adnkronos) – “Nellanon c’è alcun riferimento all’. Io credo semplicemente che ciò accadde sotto la spinta dei partiti moderati che non volevano fare questo regalo al Pci e all’Urss”. A dirlo, suscitando le proteste delle opposizioni – Pd in prima fila – è il presidente del Senato, Ignazio La, stamane in un colloquio con ‘La Repubblica’. La frase della seconda carica dello Stato arriva dopo le polemiche che hanno accompagnato il voto a Palazzo Madama sulle mozioni per il 25. Durissima la reazione della minoranza, che attacca: “La: ‘L’non è in’. La: ‘È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista’. Siamo al negazionismo. La ...

Ignazio Laalla vigilia del 25: 'Nella Costituzione non c'è l'antifascismo' ' Nella Costituzione non c'è alcun riferimento all'antifascismo . Credo che ciò accadde sotto la spinta dei partiti ...... sarebbe in atto uno scontro tra Ministero della Difesa e servizi segreti; la rete di spiein ... prevista per il 30, ma ora compromessa dalla carenza di mezzi e munizioni. Si calcola un ...LE REAZIONI DELLE OPPOSIZIONI Fratoianni: spero che per il 25Lasi dimetta "Oggi gli italiani sono stati costretti ad assistere ad un'altra puntata imbarazzante della Sitcom "Il ...

Ignazio La Russa il 25 aprile visiterà il campo di concentramento di ... Open

Una visita all’Altare della Patria e poi la giornata quasi interamente trascorsa a Praga, con un a commemorazione - tra gli appuntamenti - anche di Jan Palach, simbolo della resistenza anti-sovietica ...(LaPresse) Un aereo da guerra russo ha bombardato per errore la città russa di Belgorod, vicino all'Ucraina, provocando un'esplosione e ...