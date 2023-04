25 Aprile | il governo di Giorgia Meloni è fascista?

Mercoledì 26alle ore 16,30 nell'aula di Montecitorio si terrà un' informativa urgente del, con la partecipazione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, ...... chiede Corrado Formigli in diretta a Piazzapulita su La7, nella puntata del 21, riferendosi ... Aldo Cazzullo , firma de Il Corriere della Sera, risponde: 'Perché la Meloni è a capo dele ...'Ignazio La Russa, la vergogna delle istituzioni, che non conosce la XII disposizione della Costituzione. I fascisti al: Umiliazione degli studenti come metodo insegnamento, Sostituzione etnica. Giorgia Meloni anche oggi difenderà i suoi sodali' Cosí in un tweet il co - portavoce nazionale di Europa Verde e ...

Taglio del cuneo, il governo accelera: decreto in arrivo entro fine aprile Il Sole 24 ORE

Il dibattito sull’immigrazione e quello sulla natalità sono spesso confusi e ideologici. Partire dagli ultimi dati dell’Istat sugli indicatori demografici può essere utile a tutte e tutti ..."Negli ultimi mesi il rapporto con il governo è andato via indebolendosi. I tavoli sulle pensioni e sulla salute e sicurezza sul lavoro sono arenati, stiamo chiedendo la disponibilità di riprendere il ...