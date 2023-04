(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - “Laè stata scritta dalle forze che si opposero al fascismo. Ènon tanto e non solo per la XII Disposizione transitoria e finale, che vieta 'la ricostruzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista'. Quanto perché ogni singolo articolo della, soprattutto nella parte in cui si dichiarano i principi fondamentali sui quali si regge la Repubblica, è scritto in modo chiaro in antitesi con le teorie e la prassi del fascismo". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco.? "I costituenti uscivano da vent'anni di dittatura e da 5 anni di guerra e di orrori provocati da quel regime. Molti avevano fatto la Resistenza e conosciuto il confino e il carcere. Le parole del Duce e i rastrellamenti nazisti e fascisti erano ...

... il Consigliere di APRI e Co - Fondatore di Novis Games Marco Andriano, l'atleta di... L'appuntamento di sabato 15rappresenta solo il punto di partenza di un percorso di condivisione ...... il Consigliere di APRI e Co - Fondatore di Novis Games Marco Andriano, l'atleta di... L'appuntamento di sabato 15rappresenta solo il punto di partenza di un percorso di condivisione ...... 'antifascismo', non compaia mai nella mozione presentata dal centrodestra sul 25e non ... ha attaccato il capogruppo dem Francesco. 'Un'inaccettabile omissione, una grande occasione ...

25 aprile: Boccia, 'nostra Costituzione è dichiaratamente antifascista' Il Tirreno

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “La nostra Costituzione è stata scritta dalle forze che si opposero al fascismo. È antifascista non tanto e non solo per la XII Disposizione transitoria e finale, che vieta ...Francesco Boccia dopo le dichiarazioni di Ignazio La Russa: "Chi non pronuncia mai la parola antifascismo rischia di umiliarne la memoria".