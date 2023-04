25 aprile | Boccia | ' no ritorno fascismo ma così Italia finisce per diventare l' Ungheria' **

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Io devo dire che il dibattito di ieri ha fatto anche chiarezza su cosa sono la destra e la sinistra in. Abbiamo preso atto in queste settimane che c'è una parte importante della destra che fa fatica a riconoscersi nei valori" delinati da Liliana Segre nella prima seduta al Senato della legislatura.Francesco, capogruppo Pd a Palazzo Madama, su Radio Immagina. "Nessuno crede aldelle camicie nere, nessuno vuole fare macchiette" ma che certi atteggiamenti si "trasformino nei fascismi di oggi" verso i diversi, i migranti, le minoranze. "Se le istituzioni continuano a restare divise sui valori fondanti che sono quelli dell'anti, l'perl'".

Abruzzese è del Pd, ma ha come assessore alla Cultura un esponente locale di Fratelli d'Italia, 'anche se lui illo festeggia', ha voluto assicurare. Parte oggi la nuova Segreteria del @...Il nostro Paese ha un parco circolante 'Matusalemme' di 12,2 anni in media, contro 8,7 anni in Inghilterra, 10,1 anni in Germania e 11 anni in Francia e per il,4% del totale è ancora composto da ...Le vincite del MillionDay del 212023 È possibile tentare la fortuna con indovinando i ...30: Le precedenti estrazioni MillionDAY GIOVEDÌ 20/04 (ore 13): 11 17 24 26 54; (ore 20:30): 1133 ...

Weekend 21-23 aprile e ponte 25 aprile | Cosa fare domenica e tutti ... MilanoToday.it

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Negare, come fa La Russa, il nesso imprescindibile tra Resistenza e Costituzione è un atto inqualificabile. Il 25 aprile continua a rappresentare un cortocircuito per ques ...Il 21 aprile 2023 la regina Elisabetta avrebbe compiuto 97 anni. La Royal Family in un commovente post ricorda la sovrana. Leggi su Amica.it ...