(Di venerdì 21 aprile 2023). L’Associazione Nazionale Partigiani Italiani dinondel 25organizzate dall’amministrazione comunale. La decisione è stata presa all’unanimità dal comitato direttivo della sezione presieduta da Vittoria Battaglia e segue la decisione del Comune di non concedere la possibilità di effettuare un intervento. “Nell’incontro di coordinamento con il sindaco e le associazioni d’arma abbiamo chiesto di poter fare un intervento, nel corso del corteo, per far conoscere a tutti i cittadini cosa è successo nel fatto d’arme del 1945. Il 27furono uccisi 14 patrioti dalla colonna fascista Farinacci in ritirata, costituita da 150 automezzi, il giorno dopo persero la vita 4 uomini per mano dei tedeschi. A ...

L'Anpi non sarà al corteo istituzionale per il 25, in provincia di Bergamo. Il motivo, ha spiegato la presidente dell'Associazione Vittoria Battaglia, è che 'a noi è stata negata la ...La giunta comunale leghista di, in provincia di Bergamo, ha impedito all'Anpi di intervenire durante il corteo istituzionale per il 25e, per questo, l'associazione dei partigiani ha annunciato che non parteciperà ...L'Anpi non sarà al corteo istituzionale per il 25, in provincia di Bergamo. Il motivo, ha spiegato la presidente dell'Associazione Vittoria Battaglia, è che "a noi è stata negata la possibilità di un nostro intervento". La notizia è ...

25 Aprile, a Seriate l’Anpi non parteciperà alle celebrazioni: “Si terrà solo l’intervento istituzionale” BergamoNews.it

Con l’avvicinarsi della giornata che in Italia celebra la Liberazione dell’Italia dal nazifascimo si moltiplicano le storie in cui all’Associazione nazionale partigiani d’Italia viene negata la libert ...Seriate, il sindaco leghista Cristian Vezzoli: «La ricorrenza del 25 Aprile è di carattere nazionale. È italiana e di tutti. Nessuna associazione ha più di un'altra il diritto di porvi i suoi perché».