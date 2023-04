21 aprile | Natale di Roma | il messaggio di auguri del governatore Rocca alla Capitale

(Di venerdì 21 aprile 2023)– “Il 21è un giorno importante per i cittadini dellae del Lazio: celebriamo il 2776°diche, dopo anni difficili, rappresenta una vera occasione di rinascita non solo per la Città Eterna, ma per tutto il territorio regionale che costituisce le fondamenta della civiltàna”. Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco, in undiinviatoper il suo compleanno. E prosegue: “Voglio sottolineare l’importanza del tema scelto quest’anno per festeggiare il compleanno della Città Eterna: “Regina Acquarum”.e il territorio laziale, infatti, traggono origine dall’acqua del suo mare e dei ...

Accadde oggi, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato. Cosa è accaduto il 21Eventi storici 753 a. C. "di Roma: secondo la leggenda, in questo giorno Romolo fonda la città di Roma. 43 a. C. " Marco Antonio è sconfitto nella Battaglia di Mutina dal console Aulo ...21, 2776°di Roma - 21di Roma. L'Urbe compie ufficialmente 2776 anni (facendo data dal 753 avanti Cristo) e per il suo compleanno mette in campo appuntamenti speciali, mostre, incontri, visite guidate e ...... in collaborazione con l'assessorato Politiche Sociali del Comune di Roma, associazioni e realtà del terzo settore, ha organizzato per oggi 21, dalle ore 11, l'evento "di Roma, dai voce ...

“Roma: Regina Aqvarum”, il Gruppo Storico Romano mette in scena il Natale di Roma presso il Circo Massimo ... Ancora in dubbio su cosa fare il 22 e il 23 aprile Questi sono solo alcuni degli ...Oggi si entra gratis ai musei civici di Roma Capitale (mostre comprese) e all’area archeologica del Circo Massimo.