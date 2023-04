21 Aprile | la storia di Rea Silvia | la ‘mamma’ di Roma

(Di venerdì 21 aprile 2023) Per il Natale di, che ogni anno cade convenzionalmente il 21, noi di Tua City Mag vogliamo parlarvi di una donna, un‘antenata, che con la mitica fondazione dell’Urbe ha molto a che fare. In questo articolo vi raccontiamo un pò a modo nostro di Rea, leggendaria madre di Romolo e Remo, e quindi un pò di tutta la città. Ecco la sua. 21, parliamo della mitica Rea, madre di Romolo e Remo “Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna”. Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase, non senza fastidio? Madri, mogli ed amanti che hanno sostenuto, motivato e supportato emotivamente condottieri, leader carismatici, filosofi, artisti e tutti quegli uomini che hanno lasciato un segno nel panorama storicono e ...

Il mio pezzo di martedì 18, ha suscitato perplessità, critiche e insulti con particolare riferimento alla seguente frase:... Ora, su questo punto, dovremmo compiere un rapido ripasso della...Il prossimo 25, il primo che si celebra con in carica un governo di destra, potrebbe essere l'occasione per un approfondimento bipartisan di un periodo che ha segnato ladell'Italia ...Alle 15:33:08 UTC, le 08:33 in Texas, del 202023 il razzo più potente dellaè stato lanciato al suo secondo tentativo , il primo grande passo per rendere la vita multi - planetaria. Il decollo di Starship da Starbase, Texas, è ...

25 aprile, il centrodestra presenta una mozione: "E' fondamentale nella storia dell'Italia democratica. Ma no… la Repubblica

Giovedì, 20 aprile 2023 Home > aiTv > Zan (PD): "Non si può fare scontro politico sul 25 aprile, dalla destra rivisitazioni storiche" (Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2023 “Il 25 aprile è un patrimonio ...21 Aprile, parliamo della mitica Rea Silvia, madre di Romolo e Remo. “Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna”. Se vi sentite stanche, sopraffatte dagli impegni e schiacciate dai… Leggi ...