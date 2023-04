Zuccalà | “Con il termovalorizzatore si torna indietro di 30 anni”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 20 aprile 2023) Suldi Roma, il sindaco Gualtieri ha trovato l’appoggio del governatore Rocca. Adriano, consigliere M5S in Regione Lazio, la sorprende questa sinergia tra Pisana e Campidoglio? “Sinceramente no perché la pensano allo stesso modo. Sapevamo fin da subito che Fratelli d’Italia e il Centrodestra volevano realizzare l’inceneritore e nel primo consiglio regionale il governatore Francesco Rocca ha colto l’occasione per metterlo nero su bianco”. Siamo davanti al partito unico del? “Non è nato oggi ma si è venuto a creare da diverso tempo. Il partito unico delè bello presente e ancora vivo ma non ci spaventa e continueremo a far sentire la voce dei cittadini a cui anche loro dovrebbero rispondere”. L’opera non piace a tanti e per questo è stata organizzata una ...