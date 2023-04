Ziliani: giustizia sportiva ridicola ma la Juventus avrà una nuova penalità, contrasto Agnelli Elkann (Di giovedì 20 aprile 2023) Paolo Ziliani ha commentato su Twitter la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla Juventus. Aggiungo: i 15 punti vengono ridati pro forma, verranno rideterminati e per il principio dell’afflittività della pena porteranno come minimo la #Juve fuori dalla #Champions. Questo in attesa dell’#UEFA — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 20, 2023 Domani sul #FattoQuotidiano faccio il punto sul caso #Juventus, sul duro contrasto #Elkann–#Agnelli, sul piano di patteggiamento pensato da #Exor, sull’esclusione dalle coppe comunque certa, sul ridimensionamento cui la Juve va incontro, sulla ridicola giustizia sportiva — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 20, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) Paoloha commentato su Twitter la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla. Aggiungo: i 15 punti vengono ridati pro forma, verranno rideterminati e per il principio dell’afflittività della pena porteranno come minimo la #Juve fuori dalla #Champions. Questo in attesa dell’#UEFA — Paolo(@Z) April 20, 2023 Domani sul #FattoQuotidiano faccio il punto sul caso #, sul duro–#, sul piano di patteggiamento pensato da #Exor, sull’esclusione dalle coppe comunque certa, sul ridimensionamento cui la Juve va incontro, sulla— Paolo(@Z) April 20, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pasky973 : @KSport24 Legge nella giustizia sportiva... con una indagine partita con gli articoli di ziliani? Ti illudi - napolista : Ziliani: giustizia sportiva ridicola ma la Juventus avrà una nuova penalità, contrasto Agnelli Elkann Su Twitter:… - CosmicKid72 : Tutto previsto! Se le cose non andavano come diceva lui, la giustizia sportiva diventava ridicola?????? Vita dura la s… - MauArrivamale : @tackleduro Però le intercettazioni ve le hanno spiegate ZILIANI e la gazzetta dello sport. Quindi di cosa stai par… - 87Reartu : RT @DoctorM77: Gente cresciuta a pane e Ziliani (o a pane e Travaglio, il concetto non cambia) che quando c’è un qualsiasi procedimento pen… -