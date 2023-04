Zielinski verso l’addio? C’è la notizia sul centrocampista del Napoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli deve dimenticare subito l’eliminazione in Champions League di martedì allo Stadio Maradona. I ragazzi di Luciano Spalletti, hanno di fronte a loro subito un altro big match che impone ai partenopei la massima concentrazione. Domenica sera, infatti, all’Allianz Stadium, gli azzurri affronteranno la Juventus di Massimiliano Allegri reduce da due sconfitte in Serie A e che questa sera si giocherà l’accesso alle semifinali di Champions League contro lo Sporting Lisbona in Portogallo. Archiviata la delusione europea, il Napoli è pienamente concentrato sull’unico obiettivo ancora alla portata degli azzurri e vicinissimo tra l’altro: lo scudetto. Il vantaggio accumulato in campionato è abbastanza rassicurante, ma è vietato abbassare la guardia. Come detto da Spalletti qualche settimana fa mancano ancora 4 vittorie al Napoli per laurearsi Campione d’Italia e gli azzurri ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli deve dimenticare subito l’eliminazione in Champions League di martedì allo Stadio Maradona. I ragazzi di Luciano Spalletti, hanno di fronte a loro subito un altro big match che impone ai partenopei la massima concentrazione. Domenica sera, infatti, all’Allianz Stadium, gli azzurri affronteranno la Juventus di Massimiliano Allegri reduce da due sconfitte in Serie A e che questa sera si giocherà l’accesso alle semifinali di Champions League contro lo Sporting Lisbona in Portogallo. Archiviata la delusione europea, il Napoli è pienamente concentrato sull’unico obiettivo ancora alla portata degli azzurri e vicinissimo tra l’altro: lo scudetto. Il vantaggio accumulato in campionato è abbastanza rassicurante, ma è vietato abbassare la guardia. Come detto da Spalletti qualche settimana fa mancano ancora 4 vittorie al Napoli per laurearsi Campione d’Italia e gli azzurri ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Zielinski verso l’addio? C’è la notizia sul centrocampista del Napoli - TrainiGiacomo : RT @popolorossoner: Persino i giocatori del Napoli hanno fatto ridere per le loro tante dichiarazioni ed atteggiamenti verso il Milan dentr… - GerryRitz : RT @popolorossoner: Persino i giocatori del Napoli hanno fatto ridere per le loro tante dichiarazioni ed atteggiamenti verso il Milan dentr… - GiuseppeDelGiu8 : RT @popolorossoner: Persino i giocatori del Napoli hanno fatto ridere per le loro tante dichiarazioni ed atteggiamenti verso il Milan dentr… - popolorossoner : Persino i giocatori del Napoli hanno fatto ridere per le loro tante dichiarazioni ed atteggiamenti verso il Milan d… -