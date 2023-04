Zielinski andrà via, Ndombele non sarà riscattato (Gazzetta) (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista, Giuntoli ha già iniziato a lavorare per il futuro. Piotr Zielinski, infatti, lascerà il club a fine stagione e Ndombele non sarà riscattato. La Gazzetta dello Sport scrive, a proposito del centrocampista polacco, che il suo rinnovo con il club di De Laurentiis non è affatto semplice per la politica di contenimento dei costi del club. La rosea scrive: “Intanto Giuntoli è concentrato sull’ingaggio di nuovi prospetti. Certo non è che ogni anno trovi un Kvaratskhelia o peschi un Kim in Oriente, ma il lavoro paga e la struttura di scouting del Napoli è fra quelle che hanno dimostrato maggiore competitività in Europa. Il d.s. è concentrato soprattutto nell’individuazione di un nuovo Zielinski. Un po’ perché Ndombele non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista, Giuntoli ha già iniziato a lavorare per il futuro. Piotr, infatti, lascerà il club a fine stagione enon. Ladello Sport scrive, a proposito del centrocampista polacco, che il suo rinnovo con il club di De Laurentiis non è affatto semplice per la politica di contenimento dei costi del club. La rosea scrive: “Intanto Giuntoli è concentrato sull’ingaggio di nuovi prospetti. Certo non è che ogni anno trovi un Kvaratskhelia o peschi un Kim in Oriente, ma il lavoro paga e la struttura di scouting del Napoli è fra quelle che hanno dimostrato maggiore competitività in Europa. Il d.s. è concentrato soprattutto nell’individuazione di un nuovo. Un po’ perchénon ...

