Zhang-China Construction Bank | prima udienza! I tempi per la decisione – TS

(Di giovedì 20 aprile 2023) Continuano i guai giudiziari per Steven. Nella giornata di ieri è andata in scena laudienza della causa intentata dai creditori cinesi di– Ancora guai per Steven. Nella giornata di ieri, al Tribunale di Milano, è andata in scena laudienza relativa alla causa intentata dai cinesi guidati dacontro Steven. L’obiettivo, secondo Tuttosport, è quello di aggredire i redditi ed i paatrimoni in Italia del presidente nerazzurro per recuperare una parte dei prestiti concessi al gruppo Suning. Iper la, seconodo il quotidiano, saranno lunghi: ci vorranno mesi, ...

E' iniziata quest'oggi al Tribunale di Milano la causa intentata da una serie di banche cinesi, capofila la China Construction Bank, nei confronti del presidente dell'Inter Steven Zhang. Oggi la prima udienza dopo che la banca capofila ha vinto una causa a Hong Kong contro lo stesso Zhang, presidente di ... Infatti presso il Tribunale di Milano davanti al giudice Alina Zama è fissata la prima udienza per la causa della China Construction Bank contro Steven Zhang. Al centro del dibattito ci sono dei ...

