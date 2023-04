Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ftt_radio : ??? RadioFTT, per @LauraRu852, Telegram , da levi #giornale tedesco #Welt sta davvero #paragonando #Zelensky a… - tonydeer2 : Il giornale tedesco Welt sta davvero paragonando Zelensky a Hitler, che rimanda costantemente la battaglia di Kursk… - globalistIT : - mac1900ppp : ??????????????????????????Il giornale tedesco Welt sta davvero paragonando Zelensky a Hitler, che rimanda costantemente la bat… - MenegazziMarina : RT @Erdsve: Il giornale tedesco 'Welt' sta davvero paragonando Zelensky ?????a Hitler???? che rimanda costantemente la battaglia di Kursk nel… -

Guerra in Ucraina e voglia di sicurezza: il presidente ucraino Volodymyrha esortato la Nato ad invitare il suo Paese all'interno dell'Alleanza, durante la visita di Stoltenberg a Kiev. "Sono grato per l'invito a partecipare al vertice" di Vilnius a luglio, "ma ...Forte bagliore nei cieli di Kiev ieri sera, un satellite Nasa secondo i militari ucraini, ma l'agenzia spaziale americana nega. A smentire questa versione è stato Rob Margetta, dell'ufficio relazioni ...La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Putin epreparano la nuova escalation Lo speciale ... Lula frena dopo la tensione con gli Stati Uniti, condanna l'invasione dell'Ucraina e...

Zelensky chiede alla Nato di accettare l’Ucraina nell’Alleanza Globalist.it

Il 26 aprile a Roma si terrà la Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina: l'Italia dovrà «battere» la concorrenza francese, ma la corsa agli appalti è particolarmente affollata. E tra aziende dane ...