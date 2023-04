Zazzaroni: “Napoli capitale dell’improvvisazione. Parole di De Laurentiis su UEFA non aiutano” (Di giovedì 20 aprile 2023) Ivan Zazzaroni ritiene che Napoli è capitale dell’improvvisazione e che le Parole di De Laurentiis su UEFA non aiutano Ivan Zazzaroni esprime la sua opinione sull’eliminazione del Napoli in Champions League. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il direttore del Corriere dello Sport si sofferma sul momento attuale degli azzurri: “Purtroppo, è uscita quella cosa di De Laurentiis che dice di essere contro FIFA e UEFA che sicuramente non aiuta, ma non penso proprio possa dipendere da questo la condotta arbitrale. Partita vinta da Boban? Non voglio fare questo ragionamento”. Ha evidenziato il giornalista sportivo sugli azzurri. Per Zazzaroni le ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) Ivanritiene chee che ledi DesunonIvanesprime la sua opinione sull’eliminazione delin Champions League. Ai microfoni di RadioCentrale, il direttore del Corriere dello Sport si sofferma sul momento attuale degli azzurri: “Purtroppo, è uscita quella cosa di Deche dice di essere contro FIFA eche sicuramente non aiuta, ma non penso proprio possa dipendere da questo la condotta arbitrale. Partita vinta da Boban? Non voglio fare questo ragionamento”. Ha evidenziato il giornalista sportivo sugli azzurri. Perle ...

