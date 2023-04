Zanetti: «Euroderby? Nessuna rivincita! Lautaro Martinez contagia» (Di giovedì 20 aprile 2023) Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato della grande qualificazione dei nerazzurri alle semifinali di Champions League. Orgoglioso Pupi. Le sue parole in collegamento su Radio Nerazzurra SODDISFAZIONE ? La felicità di Zanetti dopo il traguardo in Champions League: «Grande felicità, siamo tutti contenti perché abbiamo regalato ai nostri tifosi una serata da Champions League. Avete visto tutti l’atmosfera bellissima che c’era ieri a San Siro. Per noi la semifinale è un traguardo molto importante. Argentina e l’Inter? Al di là del gol che hanno fatto, la prova di Lautaro Martinez e di Correa è stata importante. Il gol è fondamentale, soprattutto per Lauti che non segnava da tanto. Sono due giocatori per noi fondamentali perché ci sono tante partite ravvicinate e abbiamo bisogno di tutti. Sempre pronti a dare ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Javier, vicepresidente dell’Inter, ha parlato della grande qualificazione dei nerazzurri alle semifinali di Champions League. Orgoglioso Pupi. Le sue parole in collegamento su Radio Nerazzurra SODDISFAZIONE ? La felicità didopo il traguardo in Champions League: «Grande felicità, siamo tutti contenti perché abbiamo regalato ai nostri tifosi una serata da Champions League. Avete visto tutti l’atmosfera bellissima che c’era ieri a San Siro. Per noi la semifinale è un traguardo molto importante. Argentina e l’Inter? Al di là del gol che hanno fatto, la prova die di Correa è stata importante. Il gol è fondamentale, soprattutto per Lauti che non segnava da tanto. Sono due giocatori per noi fondamentali perché ci sono tante partite ravvicinate e abbiamo bisogno di tutti. Sempre pronti a dare ...

