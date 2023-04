Zaini uomo primavera estate 2023 | cosa indosserà lui?

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 20 aprile 2023) Glisaranno accessori indispensabili per l’outfit maschile. Infatti, rispondono all’esigenza pratica di avere tutto a portata di mano, ma anche di trovare spazio per una giornata al mare o per il tempo libero. Lo zaino, come l’orologio e gli altri accessori dain genere, si adatta all’occasione e risponde a esigenze pratiche. Come indispensabile, non significa che non debba esprimere anche la personalità di, con un tocco sportivo e dinamico. Ecco quali sono le risposte da parte di 4 top brand della moda: Diro, Moschino, Zegna e Piquadro. Dior Dior propone diverse versioni dello zaino da. C’è quello in pelle con stampa a coccodrillo in color Terra di Siena, ma anche quello in pelle ...